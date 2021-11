Valmis Poolat kaitsma: „Ei ole vahet, kas olen metsas siin või Poolas.“ 

SÕPRADEGA VÄLISMAALE: Kapral Siim Bachmann ütleb, et otsustas koos sõpradega vajadusel minna poolakaid abistama. Foto: Maria Kilk

„Kui ma kodus ei ole, siis ei ole vahet, kas ma olen metsas siin või Poolas. See on huvitav võimalus ja saab aidata Poola riiki. Koos paari sõbraga nõustusin selle pakkumisega,“ ütleb kapral Siim Bachmann, kes on üks osalistest reservõppekogunemisel Okas.