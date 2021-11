Kuidas naine orgasmini viia – seksikad musta reede pakkumised! 

„Ulakas Daam” kinkekomplekt vürtsitab magamistuba nagu kuum chilli. Ehi oma kallim seksikate pärlistringidega, mis õrritavad kandes kliitorit. Seejärel kanna kliitorile Vibroh vedel vibraator, mis erutab naise kliitorit ja muudab selle tundlikumaks. Masseeri õrnalt käega. Seejärel lülita sisse Ohmama kliitori vibraator, millel on koguni 36 erinevat vibratsioonimustrit. Minutiga orgasmini – naised on alati teadnud, et parim kliitorimassaaž oma mehe poolt on ringjad liigutused kliitori ümbruses. Ohmama vibraator teeb selle liigutuse veelgi paremaks.