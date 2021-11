Tõnis Mölder: mulle on meeldinud väga käia portaalides, kus saab ennustada spordivõistluste tulemusi 

„Head Eestimaa inimesed!

Täna on meedias avaldatud spekulatsioone sellest, et mul on kasiinosõltuvus. Olen kogu elu jooksul kasiinos viibinud kokku võib olla viis korda, seega see väide ei vasta tõele. Et aga asjad selgeks saaksid, ütlen välja: mulle on meeldinud väga käia portaalides, kus saab ennustada spordivõistluste tulemusi. Sport on olnud mulle alati tõeline kirg. Kui ma ei oleks valinud karjääri poliitikas, siis tõenäoliselt töötaksin täna treenerina. Sellel kirel on aga ka pahupool. Vaid ühe hiirekliki kaugusel on spordiennustuse portaalid. Märkamatult said nendest portaalidest minu jaoks põnev ajaviide ning eeskätt abinõu, millega maandada tööalaseid pingeid. Mis puudutab meedias avaldatud väiteid selle kohta, et olen sattunud võlgadesse, siis õnneks nii see pole. Olen panuste tegemisel kasutanud isiklikke vahendeid. See aga ei pisenda kuidagi probleemi olemust.

Muster oli üsna lihtne: kui tööpinged kuhjusid üle pea, siis tekkis soov olla tugitoolisportlane ning panuseid tehes võistlustele kaasa elada. Rahulikumal perioodil see nii ei olnud. Miks see nii läks? Võib olla seepärast, et kogu minu karjäär on läinud tõusvas joones sellises tempos, mida poleks osanud ettegi kujutada. Liiga kiiresti ja liiga kõrgele. Stressi ning terviseprobleemide tekkides ei osanud ma teha õigeid järeldusi õigel hetkel, veel vähem otsida abi. Aitasin end ise, spordiportaalis panuseid tehes. Samaaegselt süvenesid ka füüsilised terviseprobleemid, kuni ühel hetkel jõudsin tõdemusele, et pean arstide poole pöörduma. See ehk oligi üks esimesi hetki, kus reaalsus hakkas kohale jõudma. Minu töö mõjub minu tervisele.

Minu jaoks on märgiline kuupäev 13. november 2021. See on päev, mil logisin sisse Maksu- ja Tolliameti e-teenindusse ning määrasin endale hasartmängude piirangu ja leppisin kokku aja psühholoogilise nõustajaga. Tegemist on minu jaoks päevaga, mis tähistab uut algust. Ma ei suuda sõnadesse panna tänutunnet oma abikaasa ja kõige lähedasemate ees, mida hetkel tunnen. Tänu selle eest, et mind toetatakse ja mõistetakse. Tunnen tänu selle eest, et lähedased toetavad minu otsust see asi avalikuks teha.

Loodetavasti aitab minuga juhtunu kellelgi tunnistada tõde juba varem ning otsida õigel hetkel abi. Ühel hetkel jagan avalikkusega kindlasti oma lugu detailsemalt. Praegu pole ma veel selleks valmis. Võtan aega, et end koguda ning olla koos oma lähedastega. Hetkel olen otsustanud jätkata töötamist riigikogus, kuid kindlasti ei tee seda oma tervise ja lähedaste heaolu hinnaga. Kui pean valima pere ja tervise ning poliitika vahel, siis pole kahtlustki, et lahkun poliitikast.