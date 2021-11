Georg Malvius | Kas lahutus võib olla õnnelik? 

Lahutus võib küll tähistada ühe peatüki lõppu ja teise algust, kuid saates arutati lahutuse mõju lastele ning vestlusringis osalejad olid vastakatel arvamustel. Mõned, kes polnud seda olukorda omal nahal kogenud, arvasid, et lahutus avaldab lapse elule ja tulevikule negatiivset mõju. Kuid mina olen kategooriliselt vastupidisel arvamusel ja usun, et lärmakad tülid ja puhutine vägivald võivad lastele halvasti mõjuda. Kui klaas on täiesti katki, pole võimalik kilde uuesti kokku panna ja klaasi uuesti terveks teha.