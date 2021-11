TOP | Minister läks, teine tuli 

Hooldekodu kvaliteet

Hooldekodus peab hooldaja hakkama saama kümnete klientidega. Lasteaias on õpetaja hoole all kuni 20 last, samas hoolekogu otsusega tohib numbrit suurendada. Hooldekodu voodis oleva kliendiga tegelemine nõuab palju rohkem kui krapsaka vanainimese juurest korra nädalas läbi käimine, et uurida kas tal on kõik korras ja vajadusel tekkinud probleemidega aidata.

Väiksem elektriarve

Kui poliitik Jüri Ratase elektriarve on nelja euro võrra väiksem, ei aita see kuidagi paremini hakkama saada madala sissetulekuga inimestel ega panusta rohepöördesse. Siim Kallas ütles Euroopa Liidu kliimapaketi Eesmärk 55 arutelul väga hästi: „Elektri ja vedelkütuste hindade subsideerimine, käibemaksu ja aktsiiside alandamine töötab energia kokkuhoiu vastu. See on lühinägelik ja kahjulik poliitika. Ei saa olla nii, et valitsuse poolt subsideeritud hindade kaudu võidavad ka jõukamad inimesed, kellel seda üldse vaja pole.“ Nõus!

Piirieksperdid

Iga kriis on toonud meile hunniku uusi eksperte - virolooge, kliimaspetse. Poola-Leedu piiril toimuv on päevavalgele toonud hunniku eksperte, kes äkki teavad täpselt, kuhu ja kui palju okastaati vaja on. Ka on teada täpselt, kui kiiresti piiritõke valmiks. Aga kas keegi neist ekspertidest on üldse piiril käinud? Kuuldavasti olla Eesti-Vene piir veel paras võpsik. Tõsi, mõni lõik nn kõrgtehnoloogilist piiri on valmis, kuid kas on raha ka viimaste lõikude ehitamiseks?

Jõulud tulnud ju