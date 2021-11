Austria kehtestab täieliku karantiini ja alates veebruarist hakkab kehtima vaktsineerimiskohustus 

„Me ei taha viiendat lainet,“ kuulutas Austria liidukantsler Alexander Schallenberg pärast reedel toimunud kohtumist Austria üheksa liidumaa juhtidega, vahendab BBC. Kantsleri sõnul kestab esmaspäeval algav täielik karantiin vähemalt kümme päeva. Veel teatas ta, et alates järgmise aasta 1. veebruarist muutub vaktsineerimine kohustuslikuks. Selliste otsuste taga seisab asjaolu, et Austrias on viimastel päevadel tuvastatud rekordiliselt nakatunuid ning riigi vaktsineerituse tase on Lääne-Euroopa üks madalam – iga kolmas austerlane pole end veel vaktsineerinud.