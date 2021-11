Tõnis Möldri viis keskkonnaministri ametist kasiinosõltuvus ja väidetavad rahamured

Delfile ei ole probleemi ulatus teada, samuti pole selge see, kas Mölder tegi tagasiastumise otsuse ainult isiklikest ja perekondlikest kaalutlustest lähtuvalt. Ministritel on enamasti riigisaladuse luba. Selle saamise ja hoidmise üks eelduseid on sõltuvusprobleemide puudumine.

Reedel kirjutas Eesti Ekspress, et väidetavalt on Mölder võlgades ja juhtunu tõttu kannatab tema eraelu. Registrid näitavad, et viimasel ajal on tema sissetulekud kahanenud. Kaks aastat tagasi teenis ta aastas 91 000 eurot, mullu vaid 76 000 eurot. Mullu müüs pere maha ka oma korteri Pirital ja elab nüüd üürikorteris. Tõnisel pole ka enam väärtpaberiportfelli (muuhulgas Tallinna Kaubamaja, Merko Ehituse, Silvano Fashioni ja Nordeconi aktsiad).