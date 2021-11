Delfi: Tõnis Möldri viis keskkonnaministri ametist kasiinosõltuvus

Delfile ei ole probleemi ulatus teada, samuti pole selge see, kas Mölder tegi tagasiastumise otsuse ainult isiklikest ja perekondlikest kaalutlustest lähtuvalt. Ministritel on enamasti riigisaladuse luba. Selle saamise ja hoidmise üks eelduseid on sõltuvusprobleemide puudumine.

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid kinnitas Delfile, et Tõnis Mölder on oma probleemidest erakonna juhtkonnas rääkinud. Karilaid: „Ütleme, et kui kellelgi on sõltuvused, siis on see ka tervisega seotud. Küll Tõnis ise kommenteerib oma isiklikke probleeme.“