Aastaid kestnud kohtulahing ekskoolijuhiga läks linnale kõvasti maksma 

Endine Keila ühisgümnaasiumi juht Oksana Jõe: „Eetiline oleks kui Enno Fels linna mõttetult kulutatud rahad isiklikest vahenditest kompenseeriks.“ Foto: erakogu

Endine Keila haridusasutuse juht Oksana Jõe arvab, et eetiline oleks, kui linnapea Enno Fels kompenseeriks linna kulutatud rahad isiklikest vahenditest. Viimane aga leiab, et kohtuskäimine on paratamatu kulu, millega peab arvestama.