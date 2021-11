VIDEO | Vaata, kuidas üks kohvikupidaja politseinikke provotseeris ja 9500 eurot sunniraha välja teenis

Kuna koroonaviiruse levik Eestis on laialdane ja selle haiguse tõttu on haiglates palju inimesi, on politsei vabariigi valitsuse korralduse 294 alusel kaasatud terviseameti ülesannete täitmisesse.

„Selleks kontrollimegi vabariigi valitsuse korraldusega 305 kehtestatud meetmete ja piirangute täitmist. Muuhulgas on ettevõtjaid kohustatud avalikes siseruumides kontrollima külastajate Covid-tõendit. Ettevõtjatele on koos kohustusega antud ka õigus kontrollida tõendi ehtsust ja isikusamasust, kuid nad ei tohi andmeid säilitada ega muul viisil töödelda,“ seletab politsei.

Kolmapäeval tuvastati kontrolli käigus, et ettevõttes MEM Cafe ei küsita klientidelt Covid-tõendeid, rääkimata siis nende kontrollimisest või isikusamasuse tuvastamisest. Politsei tegi ettevõttele ettekirjutuse, mis oli mõeldud koheselt täitmiseks. Kuigi ettevõtte omanik keeldus ettekirjutuse vastuvõtmisest, ei vabastanud see teda kohustusest kehtivaid piiranguid täita.

„Meie fookus on ka edaspidi just neil ettevõtetel, kes kehtestatud piirangutest kinni ei pea, sest selline üleolev käitumine on ebaõiglane kõigi nende suhtes, kes aitavad kokkulepitud usaldusmeetmeid täites ühiskonnal kriisist väljuda. Õnneks on tegu ühe tõrvatilgaga meepotis ning enamik ettevõtteid kontrollib tõendeid eeskujulikult,“ märgib politsei.