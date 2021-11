VIDEO | Vaata, kuidas Elvis Brauer politseinikke provotseeris ja 9500 eurot sunniraha välja teenis

Viimastel päevadel on üks Tallinna ettevõtja mitmel korral sotsiaalmeedias väitnud, kuidas politsei tema tegevust takistab. Seejuures on ta jätnud märkimata, et tegeleb teadlikult koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute eiramise ning riikliku järelevalve takistamisega.