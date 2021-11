Suislepa isehakanud valitseja: „Viime su metsa, labidas on pagasnikus.“ 

Lugusid autoremonditöökoda omava Mareki tegudest, mida enamasti tehakse purjuspäi ja öösel, Suislepa elanikel jagub. Politseinikud on kordi kohal käinud ning avaldusigi on kümnete kaupa esitatud, kuid midagi pole paraku muutunud. Siinses artiklis rääkijatest ei taha keegi ajalehe kaudu tuntuks saada, aga nende arvates on see viimane võimalus Suislepas inimlikul moel kord majja saada, sest neil ei ole enam politseisse usku.