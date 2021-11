Puhvet ei luba suure isuga mehel enam sööma tulla 

„Iga kord kui see tüüp siia tuleb, kaotan ma mitusada jüääni,“ kurtis ta Hunan TV-le. Isegi piima ei suutvat blogija normaalselt juua, hädaldab restoranipidaja, ta tarbivat seda korraga vähemalt paarkümmend pudelit. „Ja siis need krevetid! Enamik inimesi tõstab need endale taldrikule, tema võtab terve vaagna lauda!“ Mr Kang ise aga leiab, et toidukoha otsus on hea isuga inimeste suhtes diskrimineeriv ‒ ega tema süüdi pole, et ta palju süüa jaksab, vaidleb ta.