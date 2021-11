SALAPÄRANE NAINE: kas väikese Cleo röövis oli veel üks osaline? 

Pildil väike Cleo oma ema süles. Foto: Reuters/Scanpix

Ka Õhtulehe lugejad elasid kaasa nelja-aastase Austraalia tüdruku Cleo Smithi leidmisele, kes rööviti oma perekonna telkimisplatsilt ning oli 18 päeva kadunud. Uurijad küsitlevad last aegamööda, et teda mitte üleliia traumeerida. Laps rääkis väidetavalt, et lisaks nukukogujast veidrikule, kes ta telgist kaasa võttis, käis teda vaatamas ka üks naine. Politsei sellist kuulujuttu ei kinnita.