Sakslased peavad ilmselt hakkama rongis koroonatõendit näitama 

Tervishoiuminister Jens Spahn leiab, et vaktsineeritud täisealised peaksid saama tõhustusdoose juba enne kuue kuu möödumist esmase vaktsiinikuuri läbimisest. Arstid aga muretsevad, et see tekitab nendele tormijooksu ja need, kelle tervis on kõige hapram, ei pruugi seda õigel ajal saada. Saksa perearstide liit kutsub üles tõhustusdooside jagamist paremini organiseerima.