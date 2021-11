Juhtkiri | Kontrolljoon idapiiril nädalaga valmis! 

Samas ei lahenda valitsus 1700 reservväelase kaasamisega mitte kogu probleemi, sest kui taristut vajatakse 115 piirikilomeetril ning seni on viivitusaed olemas 25 kilomeetril, siis reservistide abiga saab rajada kuni 40 km tõket – lõiketraati on kokku 120 km ning see paigaldatakse kolmekordsena. Kui see tõke paigaldatakse politsei- ja piirivalveameti juhtimisel kuni kümnesse kohta, siis jääb piir endiselt auklikuks nagu juust. Poola näitel aga teame, et piiril peavad pealetungivaid masse kinni reaalsed piiritõkked, meil aga on seni tehtud panus kallile, kuid praeguste arengute valguses küsitava väärtusega kõrgtehnoloogilisele piirile. Ning kui meil on lõiketraadist samasugune nappus nagu ei jätkunud kaitsemaske koroonapandeemia puhkedes, siis kas piiri täielik katmine jääb praegu traadinappuse taha?