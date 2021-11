GALERII | Tallinna linnavolikogu valis esimeheks Jevgeni Ossinovski 

Jevgeni Ossinovski tänas volikogu toetuse ja usalduse eest ning ütles, et tema jaoks on esimehe ametis olulised demokraatlikkuse suurendamine volikogus ning keskkonnateemad. „Keskkonna- ja kliimaküsimused on kahtlemata valdkond, millele kavatsen volikogus tähelepanu pöörata. See on meie moraalne kohustus, sest tallinlaste kliimajalajälg on üks maailma suurimaid,“ lisas ta.