REPORTAAŽ POE TAGANT | Missioonitundega Elsa leiab toidukraami prügikastidest: „Ma ei ole vaene, mul on väga hea rahaline seis!“ 

Kell saab 18.45 ja kohtume Elsa Jukolaga ühe Tartu Annelinna poe juures, kust suundume edasi selle taha. Seal seisavad reas prügikastid. „Näe, meil on seltsilisi,“ ütleb Elsa, kui märkab prügikasti kiikavat vanemat härrasmeest. Elsa avab mahutite kaaned ja vaatab, mis on neis peidus. „See on täpselt sama nagu jõusaalis käima hakkamine,“ toob ta paralleeli. „Alguses oled ebakindel ja mõtled, et kõik vaatavad, aga kui käid mõnda aega, siis harjub sellega ära,“ seletab ta ja sorab, kinnas käes, prügikastis. Elsa lisab ka, et ei tee seda rahalistel põhjustel. „Ma ei ole vaene, mul on väga hea rahaline seis,“ sõnab ta.