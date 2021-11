Seisukoht | Uus linnavalitsus: Keskerakonna poolt 100% venekeelne, sotsidelt kolm tundmatut nime 

Sotside lühike pink sai Tallinnas võimulepääsemise näitel suisa kahekordse kinnituse. Esiteks ei suudetud esialgu esmaspäevaks plaanitud nimede avalikustamisega hakkama saada, vaid vajati kuni neljapäevani lisaaega. Teiseks pole üks nende abilinnapeakandidaat ning Nõmme linnaosavanema kandidaat kumbki äriregistri andmeil ametlikult SDE liikmed. Sestap saab öelda, et Tallinnas võimuliitu kaasamine tuli sotsidele peavalu kaasa toonud üllatusena. Kas keegi teab, kes on Lippus, Oja, Vimm või Paeveer?

Linnavõimu juurde tundmatute nimede toomine tekitab omakorda küsimuse, kuivõrd pädevad uued tegijad on oma valdkonnas. Õigemini – kuivõrd nad saavad olla iseseisvad või kasutab pikalt linnas ainuvõimul olnud Keskerakond neid lihtsalt nende administreerimise kogenematuses ära. Selliseks kahtlustuseks annab alust kasvõi lohisev ning mittemidagiütlev koalitsioonilepe, mis ei kohusta kumbagi erakonda sisuliselt mitte millekski. 136 leppes olevast lubadusest vaid viis on seotud kindla tähtajaga, neist omakorda kaks on puhtbürokraatlikud: lubatakse 2022.aasta esimeseks pooleks kinnitada investeeringute kava ning algatada nelja aasta jooksul uute trammiliinide avamine.