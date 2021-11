Mida teha allumatu spordiklubiga? Nime vahetati, aga koroonatõendit ikka ei küsita

Pilt on illustratiivne.

Kolmapäeval teatas terviseamet, et keelab spordiklubi Sparta majandustegevuse, kuna eiratud on nakkusohu tõrjumiseks valitsuse korraldusega seotud nõudeid. Neljapäeva hommikul jagas spordiklubi Sparta oma sotsiaalmeedialehel postitust, milles teatati, et alates 18. novembrist võimaldab Sparta Spordiseltsi liikmetele spordisaalide kasutamist samades ruumides tegutsev Kitseküla spordiklubi.