VIDEO | Jaani: riik peab end Sparta spordiklubi ees kehtestama

Jälgi otsepilti pressikonverentsist siit!

Peaminister Kaja Kallas rääkis koroonaviiruse leviku riskitaseme langusest, mis näitab, et valitud strateegia on toiminud ja ühiskonna avatuna hoidmine on olnud õige valik. Inimesed ja ettevõtted on käitunud vastutustundlikult. Viimase nädala jooksul nakatus 36% vähem kui varasemalt. Haiglaravi tipus oli ravil 617 inimest, tänaseks on see arv 450. Aidanud on koolides testimine. Testimisega jätkatakse vähemalt veebruarini ja testitakse vähemalt kaks korda nädalas, keskendudes vaktsineerimata õpilastele. Siiski on viiruseleviku tase endiselt kõrge ja tuleb käituda vastutustundlikult. Tõhustusdoosisega on läinud hästi: hoolekandeasutustes on klientidest 77% ja töötajatest üle 70% vaktsineeritud. Vähemalt ühe korra on end vaktsineerinud üle 811 000 eestimaalase. Koos tõhustusdoosidega peaks see haiglavõrgu koormust vähendama. Valitsus arutab ka COVID-ravimitega seonduvat.

Poola piiri ääres toimuva kohta kommenteeris Kallas, et olukord on äärmiselt tõsine ja oluline on, et Euroopa on selles küsimuses ühtne.

Kallas rääkis otsusest korraldada lisaõppekogunemine Okas 2021, kus kaasati 1684 reservväelast. Kiirendatud korras paigaldatakse piiritõkked. Otsest ohtu Eesti piirile pole, kuid tuleb ennetavalt tegutseda.

Ministrivahetuse kohta ütles Kallas, et on Tõnis Mölderile tehtud töö eest tänulik ja soovib edu uuele keskkonnaministrile valdkonnas, mis nõuab suurt vastutust ja tööd.

Taavi Aas rääkis maanteepaketist, millega on Eesti koos kaheksa teise riigiga kohtus. Direktiiv on mõistlik siiski üle võtta, sest selles on punkte, mida kohtus ei vaidlustata, ja vastasel juhul tekib meie vedajatel probleeme mujal Euroopas.