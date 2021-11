VIDEOD | Valgevene majutas tuhat migranti laohoonesse, Leedu piirivalve teenistuskoer näksas iraaklast 

Suurem osa peamiselt Lähis-Idast pärit migrantidest on Valgevene-Poola piiri ääres viibinud 8. novembrist saati. Kolmapäeval teatas Poola piirivalve, et Valgevene väed viisid migrandid minema Kuznica piiripunkti kõrval asuvast laagrist. Siseminister Maciej Wasiku sõnul lahkusid nad bussidega. Valgevene riiklik uudisteagentuur Belta teatas, et migrandid viidi Kuznica piiripunktist umbes viis kilomeetrit põhjas asuva Bruzgi küla lähedale. Nad majutati piirist umbes viiesaja meetri kaugusel asuvasse laohoonesse. Valgevene meedia teatel on hoone köetud ning migrantidel avaneb võimalus „pärast paljusid telkides veedetud päevi siseruumides puhata“.