Kes on Tallinna uued juhid? Linnavalitsusest peavad lahkuma Riisalu, Klandorf ja Võrk, volikogu esimeheks saab Ossinovski

Keskerakonna aseesimees ja Tallinna piirkondade nõukogu esimees Mihhail Kõlvart ütles, et Keskerakond panustab pealinna juhtimises kogemusele ja stabiilsusele. „Meie meeskond on end Tallinnas tegudega tõestanud ja olen kindel, et üheskoos suudame edukalt hakkama saada uute väljakutsetega,“ lausus Mihhail Kõlvart.

„Esmajoones tuleb pingutada, et seljataksime üheskoos võimalikult kiiresti COVID-19 pandeemia nii, et see avaldaks meie igapäevasele toimetulekule võimalikult väikest mõju. Meie eesmärk on valmis ehitada Tallinna Haigla, leida investor Tallinna linnahallile, kaasajastada linnaruumi ja kanda väärikalt 2023. aasta Euroopa Rohelise pealinna tiitlit. Lisaks hakkame pealinna kooliõpilasele maksma kuni 100eurost koolialguse toetust ja tõstame pensionilisa nelja aasta jooksul 200 euroni.“