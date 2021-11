Kohus lõpetas taksomaffia osaliste süüasja  

2017 aastal pidas politsei Tallinnas kinni üheksa meest, keda kahtlustatakse linna omavolilises piirkondadeks jagamises ja teiste taksojuhtide takistamises seal kliente teenindamast. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütles toona ERR vahendusel, et maffiajõuk oli Tallinnas mingid teatud piirkonnad justkui maksustanud omavoliliselt. „Nad andsid teada teistele taksojuhtidele, et see piirkond kuulub neile, ning kui keegi soovis siis seal ka parkida ja klienti peale võtta, siis nad sekkusid,“ selgitas Tambre.