Erakonnakaaslased Ratase peale pahased: miks ministri lahkumist viimse hetkeni varjati?

„Jah, me oleme Jüri (Ratas – toim) peale pahased, et erakonna juhtkond sellistest asjadest ajakirjandusest kuuleb ja mitte vastupidi,“ ütles Õhtulehele erakonna üks juhtfiguure, „ja me väljendasime seda erakonna esimehele ka selgesõnaliselt.“