Juhtkiri | Läti piinavad piirangud 

Alates 15. novembrist saavad Läti parlamendi töös osaleda vaid need rahvasaadikud, kes on lasknud ennast kaitsepookida. Koos 2018. aasta parlamendivalimistel rohkem kui kui 90 000 häält saanud Stepanenkoga pole vaksineerimistõendit esitanud kuus saadikut, kes spiooniskandaali tõttu, kes tervislikel põhjustel.

Kindlasti on ametikohti, kus vaktsineerimise nõue on põhjendatud. Ühe näitena tihti teistega kokku puutuvad meedikud ja politseinikud. Samas ei peaks selles nimekirjas olema ametid, mida on võimalik edukalt teha kaugtööna. Üksi metsas, arvuti taga istudes, võib vaktsineerimata vabalt olla väga usin ühiskonna liige.

Stepanenko leiab, et inimväärikust on tõsiselt riivatud, surudes koroonavaktsiine töökoha kaotusega ähvardades peale. Üha selgem on, et peab selgeks vaidlema, millised ametid nõuavad vakstiine ja millised mitte.