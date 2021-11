FOTOD | Vancouveri ümbrust tabas sajandi torm 

Vaatepilt Merritti linna elumaja turvakaamerast. Foto: Jared Thomas/Reuters/Scanpix

Kanada läänerannikut tabanud tugevas tormis on hukkunud üks inimene, üleujutuste tõttu on suletud Vancouveri linna viivad teed ning mudavood on endaga kaasa viinud hulgaliselt autosid.