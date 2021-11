Rene Arikas | Miks peab Estoniat taas uurima? 

Režissöör Henrik Evertssoni viieosalises Discovery Networki filmis parvlaev Estonia katastroofist näidati uusi vee all vraki asupaigas filmitud videolõike, millel on näha kahjustus vraki paremas pardas. Eelmainitud uus informatsioon avalikustati 28. septembril 2020 ning see tõi kaasa arvestatava meediatähelepanu ning ühiskondliku poleemika eelkõige nendes riikides, mida Estonia katastroof kõige enam puudutab.