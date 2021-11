Läti seim otsustas vaktsineerimata kolleege istungitele mitte lubada 

Otsuse poolt hääletas 62 parlamendiliiget 100st. Vaktsineerimata rahvasaadikutele on keelatud ka seimi erinevates komisjonides tööd teha. Seni, kuni nad ei saa vaktsineerimisstaatuse tõttu tööl käia, ei maksta neile ka kodus istumise eest palka.

Eelnõu algataja Janis Rancanse sõnul on keeld vajalik meede, näitamaks rahvale, et asjaga on tõsi taga ning reklaamida veelgi Covid-19 vastast kaitsepookimist. Otsus jääb kehtima 2022. aasta juulini.