GALERII | Vandaalid panid värskelt avatud Tondiraba pargi WC-le tule otsa 

Päästjad kustutasid tulekahju ning juhtunuga tegeles edasi politsei. Tegu on augustis avatud Tondiraba pargi välikäimlaga. Lisaks wc-poti põlema panemisele rikkusid vandaalid ka välikäimla seinad, sodides sinna markeriga roppuseid. Vaatepildist postitasid videod Instagrami ka Lasnamäe päästekomando kolmanda vahtkonna tuletõrjujad.

Lasnamäe linnaosa ühismeediagrupis nendivad inimesed, et see oli vaid aja küsimus, kuna välikäimla läheduses pole valvekaameraid ning tualeti kasutamine on tasuta. Seepärast leiavad osad elanikud, et käimla tasuliseks muutmine aitaks ehk vandaale sellest eemale hoida.

Septembris kirjutas Õhtuleht, et videoplatvormil TikTok levib noorte seas väljakutse, mille nimi on inglise keeles on devious licks. Ameerika slängist tulenevat nime võiks eesti keelde tõlkida ehk kui „kavalad rottimised“.

Väljakutse sisuks on justnimelt avalikult kasutatavates tualettides, enamasti koolivetsudes, vandaalitsemine ja sealt asjade varastamine. Peamiselt teismeeas õpilased varastavad koolist asju, ennekõike käte desovahendeid, aga ka muud atribuutikat, kuni päris suurte ja kallite esemeteni välja. Võiks isegi öelda, et desovahendite varastamine koolist on nii laialdane, et polegi enam eriline väljakutse. „Tegija“ paneb pihta tualetipoti prill-laua, kooliarvuti või lausa kooli ees asuva liiklusmärgi.