ÕL VIDEOD | Uus minister Savisaar: keskkonnaalased huvigrupid on äärmiselt mõjuvõimsad ja häälekad. Ratas: ministrivangerdus oli keeruline otsus 

„Kahtlemata kaasneb selle ametikohaga väga suur vastutus,“ nentis Savisaar. Uue ministri sõnul tuleb lähiajal lahendada mitmeid keerulisi keskkonnaalaseid küsimusi. Sealjuures tuleb otsuseid sageli teha tugeva surve all. „Keskkonnaalased huvigrupid on äärmiselt mõjuvõimsad ja häälekad, tegemist on keerulise valdkonnaga,“ rääkis Savisaar.