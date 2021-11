Poola piirivalve: Valgevene viib migrante piiri äärest bussidega minema 

Poola siseministri kohusetäitja Maciej Wasiki sõnul on talle laekunud infot, et Aljaksandr Lukašenka käsul liigutatakse migrandid mujale. Teadaolevalt astusid päevi piiri ääres laagris viibinud põgenikud Valgevene võimude lähetatud bussidesse, mis viisid nad teadmata sihtkohta, vahendab LRT. „Tundub, et Lukašenka on kaotanud piiriäärse lahingu,“ märkis Wasik.