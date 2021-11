DRAAMA DRAAMALAAGRIS! Lapsi testiti, koroonapositiivset juhendajat mitte  

Rae noortekeskuse korraldatud draama- ja loovuslaagrist võtsid osa Jüri gümnaasiumi õpilased. Laagripäeva õhtul tuli välja, et ühe koolivälise juhendaja koroona kiirtest näitas positiivset tulemust. Tavaolukorras kehtiva reegli järgi peaksid kümmekond õpilast reedeni karantiinis olema ja siis end testida laskma. Kuid üllatus-üllatus – testile aja panemisel öeldi lapsevanemale, et kuna tegemist on laagriga, siis peaks laps karantiinis olema kümme päeva ja testi ei tehagi.