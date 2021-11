Taavi Linnamäe | Mõeldes EL-i idapiirile ehk Kuidas teha munapiiksu? 

Foto: Tiina Kõrtsini

Pea kõigil viimastel päevadel on kerinud lehtedes pealkirjad, et rindejoone taga kogunevad pahalased ja on oodata tormijooksu. Just, needsamad kaadrid Valgevene-Poola piirilt – varem ka Leedu piirilt ja küllap tulevikus mõlemalt ja mitte ainult – , on õõvastavad ja võikad. Pole kahtlustki. Relvis mehed mõlemal pool, seal vahel okastraat, traadirullidesse surutud meeleheitel inimesed, agressiivsus, viha, pettumus. Kivid, pisargaas, veekahurid. Sähviv stroboskoop, teist poolt pimestavad laserid, veel õnneks üksikud püssipaugud. Nagu halb unenägu meist kõigest mõnetunnise autosõidu kaugusel.