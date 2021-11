VIDEO | Tanel Kiik: piiranguid veel ei leevendata

Küsiti, miks on olukord just Balti regioonis keeruline. Dr Ammon ütles, et vaktsineeritusega hõlmatus on allapoole Euroopa Liidu keskmist. Probleemiks on ka kõikide piirangute leevendamine samaaegselt. Hetkel levib kõige rohkem väga nakkav deltaviirus, sellest on tekkinud ka uus variant, mida kannab nime AY4.2. Levikut jälgitakse pidevalt, Ühendkuningriigis on see levinud viimase kahe nädala jooksul.