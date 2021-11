RIIGIKOGU INFOTUND | Kaja Kallas: kaitsevägi püstitab piiritõkke kaheksa päeva jooksul

Riigikogu liige Rene Kokk viitas küsimust esitades olukorrale Poola-Valgevene piiril. Ta soovis teada, milline on hetkel Eesti valmisolek sarnaseks hübriidrünnakuks ning kas piiride kaitseks on plaanis ka lisahankeid.

Peaminister sõnul on tehtud kõvasti tööd selleks, et Euroopa välispiiride väljaehitust finantseeritaks ka Euroopa vahenditest. „Euroopa Komisjonil on olnud siin tugev vastasseis,“ rääkis Kallas. „Tänaseks on mul hea meel tõdeda, et näiteks Euroopa Liidu Ülemkogu juht Charles Michel on öelnud juba välja, et jah, piiri ehituse finantseering peaks tulema ka Euroopa Liidu eelarvest,“ lisas ta.

Kallas märkis, et käesolevas julgeolekukriisis peab Euroopa näitama ühtsust. „Poola, Leedu ja Läti teevad seda, mis on nende kohus: nad kaitsevad Euroopa piiri. Kindlasti ei tohiks selliste, ma ütleks, provokatsioonidega kaasa minna, mis puudutab siis kuidagi pehmenenud suhtumist. Ma arvan, et õige hoiak on siiamaani olnud jõuline ja tugev, seda diktaator Lukašenka pole oodanud,“ rääkis valitsusjuht.