VIDEO | Tõnis Mölderi dramaatiline tagasiastumine: see on seotud minu tervise ja perega. Keskkonda asub päästma Erki Savisaar

Vaata videopilti pressikonverentsist siit!

Mölder ütles, et kümne kuu jooksul ministriametis on ta pühendunud loodushoiule. Ministriperioodi jäävad kohtumised huvigruppidega ja tulised töised arutelud, et leida lahendusi oluliste keskkonna-alastele väljakutsetele.

„Otsus tagasi astuda on seotud minu tervise ja perega. Keskkonnaministri amet, aga ka eelnevad ametikohad on nõudnud minult suurt tähelepanu ja pühendumist, mille tulemusena olen jätnud iseenda tagaplaanile. Eriti on sellest mõjutatud aga lähedased. Nii olen tänaseks jõudnud arusaamisele, et on vajalik võtta hoog maha. Iseenda ja pere pärast,“ kirjutas Mölder oma Facebooki lehel.

„Poliitika ja keskkonnaga seotud teemad on jätkuvalt minu elus olulisel kohal ning kavatsen jätkata oma tööd riigikogu liikmena,“ lisas Mölder tulevikuplaanide kohta.