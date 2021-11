Tammer ja Laur | Finantskelmid ähvardavad inimesi ka füüsiliselt 

Nagu Finantsinspektsiooni podcastis rääkisime, et pettused on olnud meiega ajalooliselt juba pikka aega ning on loomulik, et need ajas muutuvad. Ameerikas oli eelmisel aastal näiteks üks suurimaid pettuseid nn covidi-pettus, kus meelitati inimestelt välja nende sotsiaalkindlustuse number ja võeti välja töötuskindlustushüvitis.