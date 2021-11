Valitsus kutsub 1700 reservväelast lisaõppekogunemisele 

Reservväelased, kelle üksus lisaõppekogunemisele kutsutakse, on kohustatud ilmuma viivitamatult kogunemiskohta, mis on märgitud kutses.

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on kaitseväe ülesanne tagada, et riik oleks valmis kõikideks olukordadeks. „Kaitsevägi peab olema valmis Eestit kaitsma ning seda õppustel harjutama,“ rõhutas ta. „Eesti reservarmeele tuginev riigikaitsemudel on tõestanud elujõudu ja tõhusust heidutusvahendina. Julgeolek ei teki iseenesest, seepärast peab Eesti korraldama ka rahuajal regulaarselt õppuseid, et säilitada ja tõsta reservstruktuuri kiirreageerimise võimet.“