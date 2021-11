Seisukoht | Stabiilne vaktsineerimiskava 

Kuna katsepookida on vaja veel palju inimesi ja tõususudoosid tuleb ka ära teha, siis võtaks ehk nüüd süsteemselt ette. Tundub, et digilugu ei suuda vaktsineerimise korraldusega piisavalt kiiresti kaasas käia ja kuna vaktsiine on piisavalt, siis õnnestuks võib-olla teha ette registreerimiseta lahendus.

Tegelikkus on selline, et kord on pookimisbuss seal, kord siin, kord saab süste ühes, siis teises apteegis jne. Hüpikpookimispunktid ja liikuvad lahendused on kindlasti vajalikud, kuid edu võti on stabiilsus. Lihtne ja selge, piisavalt stabiilne info. Näiteks üks pood müüb hirmkallist jäätist aastaid esmaspäeviti poole hinnaga. Ja jäätisesõltlased teavad just esmaspäeval sammud sinna poodi seada. Juba aastaid.