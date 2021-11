Puškini kooli esindaja Tartu linnajuhtidele: „Jätke meid ometi rahule.“ 

VENE KOOLIS ON KA TEISI KLASSE PEALE KEELEKÜMBLUSKLASSIDE: Tõnis Lukas Isamaast ütleb, et Tartu vene õppekeelega koolide kõikide lõpetajate tase pole veel piisav. Foto: Aldo Luud

„Probleem on selles, et probleemi ei ole. Meie lapsed lähevad gümnaasiumisse, lähevad Treffnerisse, lõpetavad kuldmedaliga. Lõpetajate jagunemine gümnaasiumi ja kutseõppe vahel on täpselt samasugune nagu eesti koolidelgi. Terve Lõuna-Eesti peale on ainult kaks kooli, kus saab vene keeles õppida, no jätke meid ometi rahule,“ ei mõista Tartu Puškini kooli hoolekogu esinaine Irina Panova Tartu uue linnavõimu plaani muuta kõik ülikoolilinna koolid riigikeelseks.