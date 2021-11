Liverpooli autopommarile varjupaika pakkunud vanapaar on juhtunust šokis 

Pikemalt sai Liverpooli autoplahvatusest lugeda eilses Õhtulehes. Siis ei olnud Liverpooli politsei veel avaldanud autopommari nime, ehkki vihjas, et on tema isikus üsna kindel. 32aastane Emad Al Swealmeen oli Süüria sõjapõgenik, kirjutab BBC. 2014. aastal saabus ta Suurbritanniasse ning kolm aastat hiljem sõbrunes ta Malcolmi ja Elizabethiga, kes ei osanud endi sõnul kuidagi kahtlustada, et noormees midagi vägivaldset ette võiks võtta.