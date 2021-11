FOTOD | Metsavedu kesklinnas: Tartu Raekoja platsile tõusis Võru külje all kasvanud jõulukuusk

Foto: Aldo Luud

„Neid jõulukuuski on kohale veetud ikka mitu, eile viisin Jõgevale, täna siia. Kes neid kõiki mäletab. Selline see meie töö on, Jõhvi spordihalli 16 meetrit laiad kaared sai kohale veetud, suuri paate Võrtsjärve äärde viidud,“ ütleb autojuht Viktor Rudakov, kes tõi Tartu Raekoja platsile tänavuse jõulukuuse.