Estonia vrakki uurinud komisjon: pole põhjust kahelda esialgse raporti õigsuses 

Kolmapäeval tutvustati avalikkusele EJK koostatud vaheraportit ja sõna said mitmed asjatundjad, kes suvel Estoniat uurimas käisid. EJK juht Rene Arikas ütles, et kogutud materjale on vaja veel täiendavalt uurida. „Kuna eeluuringute käigus tuvastasime erinevaid vigastusi ja deformatsioone kogu laevakere ulatuses, on vajalik kogu vraki põhjalik uurimine. Täna kaugeleulatuvaid järeldusi teha ei ole põhjust, kuid väga kõrge avaliku huvi tõttu on vaja kontrollida kõiki ilmnenud uusi asjaolusid, mida me uuel aastal ka teeme," ütles Arikas EJK vaheraportit kommenteerides.

„Parvlaev Estonia on suure tõenäosusega enim uuritud laevavrakk maailmas,“ ütles Rootsi õnnetusjuhtumite ameti peadirektori asetäitja Jonas Bäckstrand kolmapäeval. Ta lisas: „Nii põhjalikke uuringuid, kui on läbi viidud Estonia juures, ei ole korraldatud isegi Titanicul. Meil on olnud võimalik kasutada vraki ja ümbritseva merepõhja uuringuteks maailma tipptehnoloogiat. Need sisulised ja tehnilised teadmised ja kogemused, mille ohutusjuurdluse asutused ning teadlased on saanud mereliste uuringute valdkonnas tänu parvlaeva Estonia eeluuringutele, annavad väärtusliku baasi tuleviku jaoks.“

EJK teatel on uuringute järgmiste sammudena kavas ferromagneetiline uuring, laserskaneerimine ja fotogrammeetriline uuring ning jätkata merepõhja hoovuste ja nähtavuse jälgimist.

Parvlaeva Estonia õnnetuspaiga geoloogiline ja geofüüsikaline eelhindamine viidi läbi Stockholmi ülikooli meregeoloogia ja geofüüsika professor Martin Jakobssoni juhtimisel.

Tuukritööde OÜ viis parvlaeva Estonia vraki juures ajavahemikus 14.-15.07.2021 läbi allvee robotuuringud (ROV) kontrollimaks sonaripiltide kujutisi ning objekte. Kokku toimus seitse sukeldumist. Allveeroboti uuringute videod on kõigile huvilistele veebilehel kättesaadavad.