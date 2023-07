ÕL ARHIIV | 2021. aasta hübriidrünnak Euroopale: Valgevene julgeolekujõud ja migrandid kahjustasid piiritara

Poola kaitseministeeriumi teatel kahjustasid Valgevene julgeolekujõud ööpimeduses piiritara, et migrantidel oleks lihtsam üle piiri tungida. End migrantide sõbrana kujutav Aljaksandr Lukašenka pahandas, et Euroopa Liit kasutab pagulaste vastu koptereid ja tanke. Poola konservatiivide arvates on käimas küll hübriidsõda, ent relvastatud lahinguid Valgevene ja „ettearvamatu Lukašenkaga“ nende hinnangul siiski ei puhke.