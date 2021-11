ROHEPÖÖRE LENNUNDUSES KERGITAB PILETIHINDA: Eestil võib olla meeletu potentsiaal 

Ed Bastian ütles BBC-le, et järgmise kümne aasta jooksul investeerib lennufirma Delta miljard dollarit roheenergiale üleminekus. Ta tõdes, et see läheb kõigile rohkem maksma, ent on vajalik. Selleks, et lennupiletite hinnad lakke ei hüppaks, peavad valitsused Bastiani sõnul rohepööret lennunduses toetama.