50 SENTI VÕI OMA TAARA! Osas poodides ei saa oma toidukarpi kasutada, kas siis tulebki iga kord pakendi eest maksma hakata?

Kuigi otsest seadust, mis keelaks toitu panna kliendi isiklikku karpi ei ole, leiavad osad poed, et toiduohutust arvesse võttes pole see mõistlik. Nimelt võib tekkida ristsaastumine ja kliendid võivad saada toidumürgistuse. Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil selgitab, et ristsaastumisel võivad teatud bakterid levida ka teiste klientide toitu. „Juhul, kui klient tuleb saastunud karbiga, kus on mingisugused bakterid sees, siis need levivad tõstmislusika kaudu või pindade kokkupuutel kaupluse enda toitu ja tekib oht, et bakter võib kaupluses levida,“ räägib ta.