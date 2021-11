VIDEO | Riigikaitse nõukogu arutas, kuidas mõjutab Valgevene hübriidrünnak Eestit. Kaja Kallas: "Eesti piir on hästi valvatud ja otsest ohtu meile praegu ei ole."

Peaminister Kaja Kallas ütles, et Valgevene hübriidrünnak on jõudnud ohtliku eskalatsioonini. „Eesti julgeolek algab hetkel Poolast, Lätist ja Leedust,“ ütles Kallas. Ollakse tänulikud, et need riigid kaitsevad Euroopa ja NATO välispiiri. Kallase sõnul on need inimesed seaduslikult Valgevenes ja püüavad ebaseaduslikult siseneda Euroopa Liitu. Poola, Leedu ja Läti täidavad piiririikide kohust. Kriisiga on tegeletud suvest saadik. Tegeletud on sellega, et riikide ühtsed sõnumid jõuaksid Euroopa ja NATO liitlasteni.

Kallase sõnul on väga hea, et Euroopa Liidu välisministrid tegid esmaspäeval selge poliitilise otsuse täiendavate sanktsioonide vastuvõtmise kohta. „Kuna Lukašenka on diktaator, siis mõistab ta ainult jõudu,“ rõhutas Kallas. Hoogustunud on ka diplomaatiline surve nendele riikidele, kust inimesed Valgevenesse saabuvad. Euroopa Komisjonil on olnud ka juhtroll selles, et ka lende nendest riikidest piirata ja samuti piiratakse teatud kodanike pardale pääsemist. Diplomaatilise töö fookuses on jõuda selleni, et Lukašenka laseks ÜRO abiorganisatsioonid oma territooriumile, sest kõik inimõiguste rikkumised, mis toime pannakse, toimuvad Valgevene territooriumil – ei ole sellist asja nagu piiridevaheline ala.

„Eesti piir on hästi valvatud ja otsest ohtu Eesti piirile praegu ei ole,“ ütles Kallas. Jälgitakse olukorda välis- ja sisepiiridel ja ollakse valmis tegelema ebaseaduslike piiriületajatega. Oluline on astuda ennetavaid samme piiri tugevdamiseks. Arutatud on seda, kuidas kiirendatud korras püstitada idapiirile ajutisi tõkkeid, kuniks piir on lõplikult välja ehitatud.

Kuku raadiost küsiti, kuidas suhtuda asjaolusse, et Saksamaa liidukantsler pidas tunniajase kõne Lukašenkaga. Kas see tähendab diktaatori legitimiseerimist kui Valgevene presidenti?

Kallas vastas, et Euroopa ühtsust on oluline väljendada tegudega ja mitte nii väga sõnadega. Mida Lukašenka ja Putin kindlasti soovivad, on näidata, et Euroopa on lõhestunud. „Seda me kindlasti pole, seda näitavad kõik teod: sanktsioonide kokkuleppimine, surve avaldamine lähteriikidele, et lennud lõpetataks.“

Karis ütles, et see kõne oli üllatav, aga Euroopa peab tegudes hoidma ühtset joont.

Õhtulehest küsiti kaitseminister Laanetilt, kas NATO on selles küsimuses ühtne, kuna ühest liitlasriigist – Türgist – lennutatakse inimesi endiselt Minski.