Politsei otsib Saku alevikus kadunud 69aastast Vellot 

Politsei sai teate, et Vello läks täna kella 11.00 paiku Saku vallas Saku alevikus oma tavapärasele ligi tunniajasele jalutuskäigule. Paraku pole mees senini koju naasnud. Mehe tervisliku seisundi tõttu võib ta kõrvalist abi vajada.

Kodust lahkudes ei olnud Vellol kaasas mobiiltelefoni ega pangakaarti. Mees on 189 cm pikk, kõhna kehaehitusega ning lühikeste heledate juustega. Mehel võisid lahkudes jalas olla sinised tunked.

Politsei on kontrollinud mehe võimalikke viibimispaiku ning suhelnud tema lähedaste ja tuttavatega. Samuti on tehtud kindlaks, et mees ei viibi haiglates. Politsei jätkab mehe otsinguid.