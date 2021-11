Tõnis Liinat | RMK sõidab kogukondadest üle mitte ainult maal, vaid ka linnas 

Riigimaa ja linnamaa proportsionaalne vahe Pirital on umbes kümnekordne. Maastikukaitseala eest vastutamine käib aga ümberpööratult – linn ise hoolitsegu. Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati kinnitusel on RMK ja Pirita suhe kui kild üle-eestilisest vastasseisust. Ta on juba varem teinud ettepaneku, et RMK võiks oma maade hooldamiseks anda kohalikule omavalitsusele 1% lageraietulust.